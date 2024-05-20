الحكومة الإطارية تعلن الحداد العام لمدة يوماً واحداً على مقتل رئيسي

الحكومة الإطارية تعلن الحداد العام لمدة يوماً واحداً على مقتل رئيسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الإطارية باسم العوادي، اليوم الاثنين (20 آيار 2024)، الحداد العام ليوم واحد برحيل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ورفاقه.وقال العوادي في بيان ، إنه “وقوفاً مع خامئني والحكومة الإيرانية، في هذه الأوقات العصيبة، وتضامناً مع مشاعر الحزن والألم، برحيل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، في الحادث الأليم، أعلنت الحكومة العراقية الحداد العام في جميع أنحاء العراق، ليوم واحد، غداً الثلاثاء”.

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