الحكومة التركية تعين ممثلا عنها في العراق

الحكومة التركية تعين ممثلا عنها في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عينت الحكومة التركية، اليوم الخميس، وزير الغابات وشؤون المياه السابق فيسيل إيروغلو، ممثلا خاصا لها لدى العراق.جاء ذلك، وفقا للقرارات الحكومية، المنشورة في الجريدة الرسمية، وبحسب الصحيفة التركية الرسمية، يجلب إيروغلو، الذي أشرف على حقيبة شؤون الغابات والمياه في تركيا من عام 2011 إلى عام 2018، خبرة واسعة في إدارة البيئة والموارد لدوره الدبلوماسي الجديد.وأضافت أن “إيروغلو وبصفته الممثل الخاص لأردوغان، سيقود العلاقات الثنائية مع بغداد بشأن قضايا تتراوح بين الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي وتقاسم الموارد المائية وجهود إعادة الإعمار”.ووفق الصحيفة، يؤكد هذا التعيين على “التزام أنقرة بتعزيز العلاقات مع بغداد، مع الديناميات الإقليمية المتطورة”.ومن المتوقع أن يقدم إير أوغلو أوراق اعتماده في بغداد في الأسابيع المقبلة، وسيعمل خارج السفارة التركية في العاصمة العراقية، وفقاً للصحيفة التركية.‎وصباح اليوم، وصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية، وفقا لما أعلنه مكتبه الاعلامي في بيان مقتضب.

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