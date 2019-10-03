الحكومة التركية توصي مواطنيها بعدم التحرك لمناطق التظاهرات

بغداد/ شبكة أخبار العراق- طلبت وزارة الخارجية التركية، من مواطنيها بتجنب السفر إلى المناطق التي تشهد مظاهرات بالعراق، إلا في حالات الضرورة القصوى.وقالت الخارجية التركية في بيان: “نوصي مواطنينا بتجنب السفر إلى المناطق التي تشهد مظاهرات منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في محافظات مختلفة بالعراق بما فيها العاصمة بغداد”.كما نصحت الوزارة المواطنين الأتراك الموجودين حاليًا بالعراق بمتابعة التحذيرات الصادرة عن السلطات العراقية، وتجنب التواجد في الأماكن المكتظة، وتوخي الحذر بخصوص سلامتهم الشخصية.