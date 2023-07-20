العراق يقطع علاقاته الدبلوماسية مع السويد

العراق يقطع علاقاته الدبلوماسية مع السويد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، بسحب القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم ومغادرة السفيرة السويدية العراق.وذكر مكتب السوداني في بيان ، أن”رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم”.وأضاف: “كما وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية، رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي”.

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