الحكومة العراقية تعلن تعطيل الدوام يوم الأحد المقبل بمناسبة مقتل موسى الكاظم من قبل البرامكة

الحكومة العراقية تعلن تعطيل الدوام يوم الأحد المقبل بمناسبة مقتل موسى الكاظم من قبل البرامكة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد يوم الأحد المقبل.وقالت الأمانة في بيان ، إنه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد، الموافق 27/2/2022، في الوزارات ومؤسسات الدولة في العاصمة بغداد فقط؛ لمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)، باستثناء الدوائر الخدمية والصحية والأمنية”. يذكر أن البرامكة الفرس من قتلوا أبن عم هارون الرشيد  الإمام موسى الكاظم.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *