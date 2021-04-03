الحكومة الكندية تخطط لإعادة توطين المئات من اللاجئين الأيزيديين

الحكومة الكندية تخطط لإعادة توطين المئات من اللاجئين الأيزيديين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفادت السلطات الكندية، الجمعة (2 نيسان 2021)، بأنها تخطط لإعادة توطين المئات من اللاجئين الأيزيديين وغيرهم من الناجين من قبضة تنظيم داعش الإرهابي في العراق.وبحسب وسائل إعلام كندية،، فقد أعادت البلاد توطين نحو 1400 ناج، منذ عام 2017، معظمهم من النساء، وذلك لإنقاذهم من حملة الإبادة الجماعية التي كان داعش يمارسها بحق تلك الأقلية.وكان وزير الهجرة واللاجئين والجنسية، ماركو مينديسينو، قد كشف الثلاثاء  الماضي عن سياسة جديدة لرفع نسب استقبال الأيزيديين تتبعها كندا ستتيح من خلالها لم شملهم مع أفراد أسرهم الممتدة، بما يصل الأعمام والعمات والأجداد.وقتل داعش أكثر من 3000 أيزيدي واستعبد 7000 امرأة أيزيدية على الأقل، وتسبب بتشريد معظم أفراد مجتمعهم.وكشف فريق الأمم المتحدة المتخصص بالتحقيق في جرائم داعش في العراق عن وجود أكثر من 80 مقبرة جماعية في سنجار، وهي منطقة أيزيدية، وبعد نيش 19 منها، تم التعرف على 104 جثث باستخدام الحمض النووي.

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