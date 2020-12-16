الحكومة المصرية تناقش ملف التعاون مع العراق

الحكومة المصرية تناقش ملف التعاون مع العراق
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- ناقش مجلس الوزراء المصري، الأربعاء (16 كانون الأول 2020)، ملف التعاون  مع العراق، بعد زيارة الوفد العراقي برئاسة وزير التخطيط خالد بتال إلى العاصمة المصرية، لتوقيع مذكرات تفاهم بين البلدين.ووفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، “شدد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع اليوم على أهمية التعاون مع الأشقاء في العراق، وكلف عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة ترتيب زيارة لشركات المقاولات المصرية؛ لاستكشاف المشروعات المطلوب تنفيذها، كما كلف نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بتوفير كل سبل الدعم لأشقائنا في العراق، عن طريق تلبية مطالبهم المختلفة”.من جانبه، أكد وزير الإسكان المصري، أنه “بالفعل تم تكليف شركة المقاولون العرب – فرع العراق، بسرعة تقييم المشروعات المطلوبة؛ تمهيدا للاتفاق على بدء التنفيذ”. وخلال الاجتماع، الذي ترأسه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة والقضايا ذات الأولوية على أجندة الحكومة في المرحلة الراهنة, أشارت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أنها “تلقت بالفعل من الجانب العراقي عددا من المشروعات المقترح تنفيذها ضمن آلية “النفط مقابل الإعمار”.وأضافت المشاط، أنه “سيتم الترتيب مع الوزراء المعنيين؛ لبدء الإجراءات التنفيذية لهذه المشروعات في إطار التعاون المشترك بين البلدين”، بحسب البيان.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *