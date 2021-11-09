الحكومة تتحدث عن مقبوليتها دوليا ومحليا وتؤكد: اتخذنا الحكمة والهدوء

الحكومة تتحدث عن مقبوليتها دوليا ومحليا وتؤكد: اتخذنا الحكمة والهدوء
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بغداد: شبكة اخبار العراق – أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، الثلاثاء، ان التضامن الذي شهده العراق يظهر حجم المقبولية للحكومة.  وقال ناظم في مؤتمر صحفي  ان” التضامن الذي شهده العراق مؤخراً أظهر حجم القبول الدولي والإقليمي والمحلي للحكومة واستراتيجياتها”. واضاف، ان”الحكومة اتخذت الحكمة والهدوء في مواجهة التحديات”

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