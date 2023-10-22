الحكومة تدعو الشعب للتبرع بمبالغ مالية لغزة دون مشاركة سراق المال العام

الحكومة تدعو الشعب للتبرع بمبالغ مالية لغزة دون مشاركة سراق المال العام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم الأحد، التجار خاصة والعراقيين عامة الى التبرع بمبالغ مالية لإغاثة أهالي قطاع غزة.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مبنى هيئة الاوراق المالية حول التبرعات التي جمعتها الهيئة لصالح غزة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.وخلال المؤتمر أعلنت الهيئة جمع مبلغ مالي قدره 60 مليون دينار لإرسال المساعدة إلى غزة.بدوره قال اللواء رسول خلال المؤتمر “نأمل أن تكون هناك مشاركات اخرى من قبل الهيئات والمنظمات والتجار، وكل ابناء الشعب العراقي للمساهمة برفع المعاناة عن النساء والأطفال والشيوخ والرجال في قطاع غزة”.وأضاف أن التبرعات سيتم وضعها كامانات في هيئة الأوراق المالية.وتابع اللواء رسول، بالقول “لدينا تنسيق من خلال لجنة بوضع آلية في كيفية فتح حساب لكي تُودع فيه هذه الأموال، مؤكدا أن “أي أموال أخرى من تبرعات لقطاع غزة سيتم من خلال حساب رسمي ليتم إيداع كل الأموال فيه”.وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت، يوم الخميس 12 من شهر تشرين الأول/أكتوبر، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه، بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من قبل القوات الإسرائيلية.يذكر في العراق 36 مليادير من زعماء ائتلاف أدارة الدولة و16 الف مليونير من سراق المال العام من الخطوط الثانية والثالثة والرابعة من أحزاب السلطة وميليشياتهم لم يتبرعوا بفلس واحد لغزة .

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