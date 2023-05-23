الحكومة تعتزم تغيير المحافظين والبداية من محافظ ذي قار

الحكومة تعتزم تغيير المحافظين والبداية من محافظ ذي قار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعتزم الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، إجراء تغييرات على عدد من المحافظين ممن يواجهون اتهامات بالفساد أو سوء الإدارة في محافظاتهم من بينهم محافظ ذي قار. وتحرص الحكومة على اجراء تغييرات لعدد من المحافظين غير الكفوئين بعد اجراء الانتخابات المحلية خلال الفترة المقبلة.وتغييرات السوداني على الحكومات المحلية ستبدأ من محافظة ذي قار، حيث تلاحق محافظها محمد هادي الغزي الكثير شبهات فساد وسوء إدارة طيلة فترة توليه لادارة المحافظة.

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