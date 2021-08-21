الحكومة “تفضح” النائب نصيف بخداعها الانتخابي في منطقة الطوبجي

الحكومة “تفضح” النائب نصيف بخداعها الانتخابي في منطقة الطوبجي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، اليوم السبت، رئيس الحكومة وأمين بغداد لعرض الكتب الرسمية التي تثبت بأنهم هم أول من فتح ملف تأهيل المحلة 412 في منطقة الطوبجي.وقالت نصيف في بيان : ان “نبدي استغرابنا من تعليق لافتة كبيرة في منطقة الطوبجي تقول أنه “برعاية رئيس الوزراء وبإشراف أمين بغداد تقوم الأمانة بتبليط المحلة 412”.وأضافت اننا “دعوهما للتفضل بعرض الوثائق التي تثبت أنهما أول من فتح ملف تبليط المنطقة المذكورة وتأهيلها، ومن الذي قام بمناقلة الأموال من المحافظة الى أمانة بغداد”.وأشارت الى انها “تعرض عدة كتب رسمية أمام الرأي العام تثبت بانها وكجزء من الواجب، عملت على هذه القضية منذ كانون الثاني من العام الجاري، بالإضافة الى اكثر من سبع محلات في الحرية والشعلة والكاظمية والطوبجي منذ 2019 “.

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