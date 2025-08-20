الحكومة تكلف(العلاق)بتحسين التصنيف الائتماني السيادي للعراق

الحكومة تكلف(العلاق)بتحسين التصنيف الائتماني السيادي للعراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (20 آب 2025)، بتشكيل فريق وطني مشترك، لتحسين التصنيف الائتماني السيادي للعراق، بما يسهم في تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني، وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات الأجنبية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أنه “انسجامًا مع توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز مكانة العراق المالية والاقتصادية على المستوى الدولي، وجّه السوداني بتشكيل فريق وطني مشترك، برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي، وعضوية ممثلين عن وزارات؛ (المالية، والنفط، والتخطيط) ومؤسسات اقتصادية ومالية مختصة، إلى جانب مكتب رئيس الوزراء وهيأة الأوراق المالية، وممثلين عن القطاع المصرفي العراقي”.وأضاف أن “هذا الفريق الوطني سيعمل على إعداد استراتيجية متكاملة تتضمن أهدافًا واضحة وقابلة للقياس، مع رفع تقارير دورية إلى الجهات المختصة، والتنسيق المباشر مع وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى، وبالأخص (Fitch, S&P, Moody’s) بهدف تحسين التصنيف الائتماني السيادي للعراق، كما سيولي الفريق اهتمامًا خاصًا بتعزيز أدوات الحوكمة، وإدارة المخاطر المالية، وتطوير بيئة الأعمال بما ينسجم مع خطط الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة”.وأوضح البيان أن “هذا التوجيه يأتي في إطار رؤية الحكومة لاعتماد استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين التصنيف الائتماني السيادي للعراق، بما يسهم في تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني، وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة”.وتؤكد الحكومة وفق البيان، أن هذه الخطوة تمثل التزامًا واضحًا بمنهجها الإصلاحي وحرصها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم استقرار النظام المالي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيس وحيد”.

