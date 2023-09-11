الحكومة: مشروع طريق التنمية ما زال يتنفس

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الاثنين، ان مشروع طريق التنمية يمثل منفعة اقتصادية خالصة لجميع دول المنطقة.وقال العوادي في تدوينة له على موقع x ، ان “العراق يرحب بكل مشاريع الممرات الدولية التي تمر بجواره وهي مشروع شمال جنوب الذي يخترق إيران، مشروع الممر الكبير الذي يخترق السعودية والأردن، مشروع الحزام والطريق الذي يخترق إيران وتركيا، حيث ان هذه المشاريع مجتمعة ستعزز من ترابط وأهمية منطقتنا إقتصاديا حين إكتمالها”.واضاف ان “مشروع طريق التنمية سيكون أساسيا ومتكاملا مع هذه المشاريع”، لافتا الى انه “قليل التكلفة وقريب المسافة ويمثل منفعة إقتصادية خالصة لكل دول المنطقة”.