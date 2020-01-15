الحكيم:أكدت على نظيري القطري “ضرورة أحترام السيادة العراقية”

الحكيم:أكدت على نظيري القطري “ضرورة أحترام السيادة العراقية”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، الأربعاء، ما بحثه مع نظيره القطري خلال زيارته إلى بغداد.وقال الحكيم، في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري عقده اليوم، في مقر وزارة الخارجية ببغداد، إن “بحثنا مع الجانب القطري التأكيد على سياسية التهدئة وحرية الملاحة في المنطقة”.وأضاف، أن “الوزير القطري اعطانا نبذة مختصرة عن الجهود التي قامت بها قطر لتخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وطهران خلال زيارات والباحثات التي جرت بين الطرفين”.وتابع الحكيم: “أكدنا بشكل كبير على احترام سيادة العراق من جميع اطراف والعمل على دعم جهود العراق ليكون عامل استقرار وتوافق في المنطقة والعالم، وشددنا على رفضنا تحول اراضي العراق إلى ساحة للصراع والتناحر”، مردفا: “واكدنا على اتمام مرحلة استكمال النصر ودحر الإرهاب”.وأكد، أن “العراق يشدد على رفضه وادانته للهجمات التي طالت اهدافا داخل الاراضي العراقية بما  تمثله من خرق فاضح لسيادة جمهورية العراق وسلامة ابنائه وخرقا للقانون الدولي”.وأشار إلى، أنه “تم الاتفاق مع الجانب القطري على تخفيف حدة الوتر بالمنطقة بين ايران وامريكا لتنجب الحروب وابعاد العراق عن التجاذبات الاقليمية وسياسية المحاور”.وبين: “كذلك اكدنا على أن التصعيد بالمنطقة يزيد من نشاط الإرهاب بالمنطقة وهذا ما يرفضه العراق”، مؤكدا أن “زيارة مهمة واستراتيجية لوزير خارجية قطر في هذه المرحلة وأنه سيلتقي بالرئاسات الثلاث للمداولة حول الامو وستكون زيارة مثمرة”.

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