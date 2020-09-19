الحكيم:أوصيكم بالنساء

الحكيم:أوصيكم بالنساء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، السبت، أن المراة تعاني عنفا مركبا بسبب العادات والموروث والأعراف الاجتماعية، داعيا الى ضرورة تفعيل المجلس الاعلى للمرأة الذي تمت الموافقةُ على إنشائه في العام الماضي.وقال الحكيم في كلمة له خلال المؤتمر الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة ، “تعاني المرأة في مجتمعاتنا عنفاً مركباً.. تارةً من بعض العادات والموروث والأعراف الاجتماعية، وتارةً من الرجل حين يسيءُ فهمَ مكانتها وادوارها، مما أنتجَ تراجعاً في ثقة المرأة بنفسها وثقة نظيراتها بها”.وأضاف، أنه “في المؤتمر الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة لابد من مراجعة ما تحقق على مدار السنوات الماضية، فالأكيد أنَّ هناك الكثيرُ من الإنجاز لكنه مازالَ بعيداً عن طموحاتنا”، مؤكدا أن “المرأةُ نصف المجتمع وفي حضنها يتربى النصف الآخر، فهي الأُم والأخت والبنت والزوجة ولا مناص عن اعتبار إنصافِها وتحريرها من قيود الجهل والتخلف شرطاً لإصلاح أوضاع المجتمع ومأساته”.ودعا الحكيم إلى “تفعيل المجلس الاعلى للمرأة الذي تمت الموافقةُ على إنشائه في العام الماضي بعضوية ممثلي الوزارات والهيآت المعنيَّة كما ندعو الى تحصينه من الروتين والبيروقراطية والسياقات المعرقِلَة والمعطِّلة، وان يكون أعضاؤه ممن لهم تجربةٌ في الشؤون ذات الصلة بهموم المرأة وتطلعاتها ومن المختصين وحمَلَةِ مشروع مناهضة الظواهر السلبية ضدها”.وحث الحكيم على ضرورة “انشاء بنك النساء، لتقديم القروض لصاحباتِ المشاريع القادراتِ على إثباتِ قدراتهن واهليتهن، لتفعيل المساهمات الخلّاقة لا لصرف ألإقراض وإيجاد معاملات مالية جديدة ترهق كاهل الدولة والمرأة معا”. 

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