الحكيم:الجيش العراقي لاينوي الدخول إلى سوريا

الحكيم:الجيش العراقي لاينوي الدخول إلى سوريا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الأربعاء، أن العراق لا ينوي الدخول الى سوريا للقيام بعمليات عسكرية، مشيرا إلى وجود عمليات محدودة على الحدود العراقية السورية.وقال الحكيم في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بموسكو اليوم، إن “العراق لا ينوي الدخول إلى الأراضي السورية (من اجل القيام بعمليات عسكرية)”.وأضاف الحكيم، أن “هناك عمليات محدود تجري على الحدود العراقية السورية”، مؤكدا “ضرورة التنسيق مع سوريا لمحاربة الإرهاب”. 

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