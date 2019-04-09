الحكيم:العراق وإيران جسدان في روح واحدة

الحكيم:العراق وإيران جسدان في روح واحدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الخارجية محمد علي الحكيم، ان العلاقات العراقية – الإيرانية ستراتيجية، مبنية على مقومات أساسية، منها: الشراكة، والتداول التجاري، والثقافي، والأمني، والمصالح المشتركة لكلا البلدين”.وذكر الحكيم في تصريح صحفي: ان “لقاءات القمة لدول جوار العراق هي نتيجة لعودة الحياة الطبيعية في العراق بعد هزيمة داعش”.وبين ان “العراق اليوم نقطة التقاء للجيران، والأشقاء، والإخوة، ومركز ثقل سياسي جديد في المنطقة”.وأشار الحكيم “نعمل جاهدين لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية. والوقت قد حان لذلك” لافتا الى ان “الجولان أرض سورية، وستبقى سورية، ونحترم قرارات الأمم المتحدة بالقدس، والجولان”.وتابع ان “لقاءات القمة لدول جوار العراق هي نتيجة لعودة الحياة الطبيعية في العراق بعد هزيمة داعش”.

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