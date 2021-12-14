الحكيم:رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يكون من “المقاومة الإسلامية”!!

الحكيم:رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يكون من “المقاومة الإسلامية”!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عمار الحكيم الممثل السياسي لخامئني في العراق ، الثلاثاء، على ان يكون رئيس الحكومة المقبلة من ابناء المقاومة الإسلامية ، فيما حذر من عدم إمكانية الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء اذا استمرت الخلافات.وقال عمار الحكيم في بيان، إن “المشكلات لا تزال قائمة في (البيت الشيعي)، محذراً من أنه “باستمرار تلك المشكلات لا يمكن الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء المقبل”.وأضاف الحكيم، أن “ مرشح رئاسة الحكومة المقبلة يجب ان يكون احد ابناء مشروع المقاومة الإسلامية ، واضاف ،المشكلة الآن هي عدم القناعة بنتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية، والتأكيد على حصول عمليات تزوير فيها من خلال الأدلة والبراهين التي قدِّمت للمحكمة الاتحادية لإلغاء تلك النتائج، وبهذه الحالة لا يمكن للقوى المعترضة أن توافق على مخرجاتها والتفاوض عليها”.وحدّد الحكيم “3 سيناريوهات قد تحصل في المرحلة المقبلة وهي بقاء الحال على ما هو عليه وتشكيل حكومة ضعيفة غير منتجة، أو ذهاب الوضع العام إلى منزلقات خطيرة تنعكس على الشارع، أو ذهاب القوى تجاه خلطة سياسية جديدة مبنية على أسس مختلفة عن السابق لكنها الأفضل، وهذا السيناريو هو الأقل سوءاً من السيناريوهين السابقين”. 

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