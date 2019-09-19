الحكيم:قطعنا شوطاً كبيراً في تشكيل حكومة الظل

الحكيم:قطعنا شوطاً كبيراً في تشكيل حكومة الظل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تيار الحكمة المعارض، عمار الحكيم، الخميس، أن المعارضة قطعت شوطا كبيرا في تشكيل حكومة الظل.وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان ، إن “الحكيم بحث خلال لقاء مع أسامة النجيفي رئيس جبهة الانقاذ الوطني ، مستجدات الوضع السياسي والاستحقاقات القادمة”.وأوضح، أن “اللقاء جرى خلاله بحث مستجدات الوضع السياسي في العراق والتحديات المستقبلية والاستحقاقات القادمة وما هو مطلوب من القوى السياسية في مرحلة ما بعد داعش خاصة ما يتعلق بالخطاب المعتدل وضرورة تبنيه من قبل الجميع كي لا تعود الامور الى المربعات الاولى ومنع المخاطرة بكل المنجزات المتحققة”.وتابع، أن “الحكيم استمع من الوفد الى رؤية جبهة الانقاذ والتنمية والمشتركات بينها وبين تيار الحكمة الوطني”.وأشار الحكيم، إلى “أهمية الاستعداد للانتخابات المحلية القادمة”، مشدداً على “ضرورة توفير الظروف المناسبة لها وطرح برامج خدمية وان يكون التنافس على خدمة الناس من خلال خطاب وطني منسجم مع التحديات وتطلعات المواطن العراقي”.وأضاف، أن “المعارضة منهج دستوري وحق سياسي على وفق اطر قانونية وان المعارضة قطعت شوطا كبيرا في تشكيل حكومة الظل وتشكيل الجبهة”.

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