الحكيم:نرفض الأفكار المتطرفة ضد إيران “العزيزة”

الحكيم:نرفض الأفكار المتطرفة ضد إيران “العزيزة”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الإيراني الأصل زعيم تحالف “عراقيون” عمار الحكيم ،اليوم السبت ،من مرشحين يتبنون “افكاراً جامدة ومتطرفة ضد إيران العزيزة” لخوض الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول/المقبل.وقال الحكيم في كلمة له خلال المؤتمر الثالث عشر لليوم الاسلامي لمناهضة للعنف ضد المرأة إن “الانتخابات العراقية على الأبواب وكل المنهاج والمشاريع على المحك لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب من تطور وازدهار واستقرار”.وأضاف أن الانتخابات “فرصة ثمينة لفرز ثلاثية مهمة أولا مساءلة المشاريع والشعارات التي ترفع قبيل الانتخابات، ثانيا هل يمكن لمن يحمل افكارا جامدة او متطرفة ضد إيران العزيزة أن يصبح في يوم وليلة حملا وديعا معتدلا”، مشددا على أنه “يجب أَلّا نقع فريسة للشعارات الرنانة والعبارات البراقة”.وتابع بالقول “ثالثا هل المرحلة القادمة تحتمل القوالب التقليدية بذات الأساليب والسلوك؟”، مردفا أن “الفرصة باتت مؤاتية للانتقال لمرحلة جديدة في العراق”.

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