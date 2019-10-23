الحكيم: الحكومة ليس لديها معلومات عن وجود دعم خارجي للتظاهرات

الحكيم: الحكومة ليس لديها معلومات عن وجود دعم خارجي للتظاهرات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، الأربعاء (23 تشرين الأول 2019)، إن الحكومة العراقية ليست لديها معلومات عن وجود دعم خارجي للتظاهرات، مبينا أن العراق بلد مستقل وذو سيادة ويملك زمام أمره.واكد الحكيم في تصريح صحفي، أن “الحكومة العراقية ليست لديها معلومات عن وجود امتدادات خارجية داعمة للتظاهرات في العراق وأن العراق بلد مستقل وذو سيادة ويملك زمام أمره، ولا يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية لأي دولة”.وأضاف أن “العراق من البلدان الغنيّة إلا أنّه يمرّ في ظرف استثنائيّ، بسبب تكلفة الحرب الباهظة، وهبوط أسعار النفط ممّا انعكس على انخفاض حجم الموازنة السنويّة، من ثم انخفاض التخصيصات الماليّة لمشاريع إعادة الإعمار”.وتابع وزير الخارجية العراقي، أن “روسيا وفي مرحلة ما بعد هزيمة تنظيم “داعش” أبدت رغبتها في تقديم مساعدات في تنفيذ مشاريع اجتماعيّة، واقتصاديّة، وثقافيّة مهمّة”، لافتا إلى أنها “أبدت مرونة كبيرة في تقديم الدعم، والمساعدة في تأمين موقع لها في إعادة إعمار العراق، ولاسيّما في مجال الطاقة، وإنتاج النفط، والاستثمار، وتمويل مشاريع البنى التحتية”.ودعا الحكيم “الدول التي شاركت في مؤتمر الكويت، وأعلنت تقديم مساعدات مالية إلى الإيفاء بتعهداتها للعراق “.

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