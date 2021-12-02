الحكيم: سنطرد القوات الأمريكية من العراق بقوة السلاح

الحكيم: سنطرد القوات الأمريكية من العراق بقوة السلاح
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هدد تيار الحكمة بزعامة الولائي عمار الحكيم ، الخميس،  القوات الأمريكية بأنه سيفتح النار عليها من قبل الحشد الشعبي “المقاوم” إذا لم تنسحب من العراق نهاية العام الجاري. وقال الحكيم في بيان، إن على القوات الأمريكية مغادرة العراق تنفيذا لطلب قوى المقاومة الإسلامية بزعامة الإمام خامئني، واضاف، “إذا لم تغادر تلك القوات فأن الحشد الشعبي سيطردها بقوة السلاح .

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