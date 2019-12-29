الحكيم “قلق”من زيادة عمليات الاختطاف والقتل

الحكيم “قلق”من زيادة عمليات الاختطاف والقتل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعرب رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الأحد، عن قلقه من الاحصائية التي نشرتها مفوضية حقوق الانسان بشأن أعداد الناشطين المختطفين.وقال الحكيم في تغريدة على حسابه بتويتر ، “الاحصائية التي اعلنتها المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق عن اعداد الناشطين المختطفين في بغداد والمحافظات تثير القلق وتدفعنا الى مطالبة الجهات الامنية والاستخبارية المختصة بوقف هذا التدهور الحاصل الذي يعرض سمعة العراق للخطر ويعرقل مضيه قدما في مساره الديمقراطي”.وأضاف “كما ونحذر من تنامي عصابات الجريمة المنظمة والتخريب بنحو مريب”، مؤكدا “اننا نعتبر مهمة الحفاظ على ارواح الناشطين والمتظاهرين لا تقل اهمية عن مكافحة عصابات الارهاب والجريمة المنظمة”.وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان، أكدت أمس ورود بلاغات لها باختطاف 168 متظاهرا في العراق خلال الفترة الماضية، من قبل جهات ميليشياوية، حيث اطلق سراح اوً تم تحرير ١٢ منهم من قبل الجهات الحكومية.

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