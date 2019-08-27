الحكيم “قلق” من الفقر في العراق!

الحكيم “قلق” من الفقر في العراق!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم ،اليوم الثلاثاء، الحكومة والبرلمان بالإسراع في معالجة الفقر، محذراً من تداعياته الخطيرة.وقال الحكيم في بيان ، “لا زالت التقارير الأممية والمحلية تؤكد تنامي نسبة من يعيشون تحت خط الفقر في العراق وبلوغها ما يزيد على 42% من اجمالي سكان العراق، وهذا جرس انذار ذو تداعيات خطيرة على حاضر ومستقبل بلدنا وشعبنا”.وطالب الحكيم البرلمان والحكومة ولجانهما الاقتصادية والمالية بـ”الإسراع في معالجة هذا التحدي وجعله على رأس الأولويات”.وأكد انه “ليس من المعقول ان يبقى المواطن العراقي يرزح تحت وطأة الحرمان ويعاني ندرة الفرص في ظل موازنات انفجارية ورواتب وامتيازات وجيوش حمايات لامثيل لها في العالم للمسؤولين والنواب وزعماء الحشد وبلد يطفو على بحر من الخيرات والمؤهلات المادية والطاقات البشرية”.

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