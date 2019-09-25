الحكيم لتولر:إيران خط أحمر

الحكيم لتولر:إيران خط أحمر
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمارالحكيم، اليوم الاربعاء، للسفير الامريكي موقفه الرافض لسياسة الحصار الاقتصادي على إيران.وقال في بيان ، انه “استقبلنا بمكتبنا اليوم سفير الولايات المتحدة الاميركية في بغداد ماثيو تولير وبحثنا ملف العلاقات الثنائية والاوضاع السياسية في المنطقة”.واكدنا “اهمية انفتاح العراق على الجميع وادارة علاقاته الدولية والاقليمة عبر التوازن وتحقيق اعلى منفعة ومصلحة للعراق ، فيما ناقشنا العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن”.وجددنا “موقفنا الرافض لسياسة الحصار الاقتصادي وتجويع الشعوب”، مؤكدين “ضرورة التهدئة واخذ المنطقة باتجاه مساحة الهدوء الذي فيه مصلحة الجميع”.وجددنا تبيان “طبيعة المعارضة التي انتهجها تيار الحكمة الوطني وقلنا انها تهدف الى تصحيح المسار وتشخيص الاخطاء وبالتالي الدفع باتجاه توفير الخدمات والقضاء على الفساد”.

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