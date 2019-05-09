الحكيم لساترفيلد:لن نسمح بالاعتداء على إيران

الحكيم لساترفيلد:لن نسمح بالاعتداء على إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تيار الحكمة  عمار الحكيم، الخميس، أن العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على ايران، داعيا إلى ضرورة الابتعاد عن التصعيد القائم وتجنب تداعياته الخطيرة التي تؤثر سلبا على شعوب المنطقة.وقال الحكيم في بيان صدر عن مكتبه عقب استقباله مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد ، إن “ العراق يرفض ان يكون منطلقا للاعتداء على الآخرين”، مؤكدا “انفتاح العراق على دول المنطقة والعالم وسعيه الجاد لبناء علاقات متوازنة قائمة على اساس المصالح المشتركة”.وأضاف أن العراق يعمل على “تدعيم الاستقرار في المنطقة ويؤكد على حيادتيه واستقلالية قراره”، مشيرا إلى “ضرورة الاستفادة من جميع الخبرات لبناء العراق والانطلاق نحو تحقيق التنمية الشاملة”.وشدد الحكيم على “أهمية الابتعاد عن التصعيد القائم وتجنب تداعياته الخطيرة التي تؤثر سلبا على شعوب المنطقة”، داعيا الى “حوار شامل لحل المشاكل العالقة وأهمية تجنيب العراق من تأثيرات هذا التصعيد”. 

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