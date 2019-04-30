الحكيم لعبد المهدي:سأذهب للمعارضة في حال عدم تخصيص وزارة لحزبنا

الحكيم لعبد المهدي:سأذهب للمعارضة في حال عدم تخصيص وزارة لحزبنا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، الثلاثاء، أن رئيس التيار عمار الحكيم ابلغ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بنيته الذهاب إلى المعارضة، مبينا أن الأخير رحب بالأمر واعتبره خيارا جيداً.وقال فدعم في تصريح متلفز ، إن “رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ابلغ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بنية التيار الذهاب إلى المعارضة”، مبينا أن “عبد المهدي أكد أن خيار المعارضة جيد”.وأضاف، أن “عبد المهدي وعد بإعداد ورقة لتأسيس معارضة حقيقية داخل مجلس النواب”، لافتا إلى أن “الحكيم يلتقي بشكل أسبوعي مع عبد المهدي”.وأكد فدعم، أن “تيار الحكمة مصر على عدم المشاركة بالحكومة لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا لغاية الان بالذهاب إلى المعارضة”، مشيرا إلى أن “الحكيم رفض عرضا بالحصول على وزارة بعد إعلان نيته بالذهاب للمعارضة”. 

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