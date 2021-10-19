الحكيم للتيار الصدري:اعطوني وزارة النفط ومبروك عليكم الفوز

الحكيم للتيار الصدري:اعطوني وزارة النفط ومبروك عليكم الفوز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، الثلاثاء، عن لقاء مرتقب بين الاخير وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتهدئة الاوضاع وتشكيل الحكومة المقبلة.وقال القيادي في الحكمة رحيم العبودي ، إن “هناك لقاء مرتقباً خلال الساعات المقبلة يجمع عمار الحكيم ومقتدى الصدر”، لافتاً إلى  تيار الحكمة يريد من التيار الصدري بقاء وزارة النفط من حصته “مقعدين”، وإن “اللقاء سيكون في العاصمة بغداد”.وأضاف أن “الغاية من اللقاء تهدئة الاوضاع وتشكيل الحكومة المقبلة”، مشيراً إلى أن “هناك تفاهمات وتفاصيل قديمة وحديثة بين الحكمة والتيار الصدري بشان تشكيل الحكومة”.ويتواجد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العاصمة بغداد، وفق ما أفاد به مصدر في الهيئة السياسية للتيار، ان الصدر سيلتقي خلال زيارته عدد من الشخصيات السياسية والإشراف على المفاوضات مع الكتل الفائزة بالانتخابات لتشكيل الحكومة المقبلة.وتصدرت الكتلة الصدرية المنبثقة عن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر نتائج الانتخابات البرلمانية بـ 73 مقعدا وفق ما اعلنته مفوضية الانتخابات.

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