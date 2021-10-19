الحكيم للتيار الصدري:اعطوني وزارة النفط ومبروك عليكم الفوز

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بالوثيقة..مقتدى يكلف “حوزويين” لدمار ما تبقى من العراق
إيران:دماء”شهدائنا” وراء أمن العراق!!!
صالح :الانتخابات خطوة مهمة نحو تشكيل مجلس نواب وحكومة فاعلة
دولة القانون:رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يكون مؤمن بمشروع الإمام خميني
بتوجيه من ” المصلح مقتدى” اعتقالات وطرد من المناصب طالت ثوار تشرين في الناصرية
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العراق والإمارات يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
حكومة الكاظمي تصرّ على جعل “زر” إطفاء وتشغيل الكهرباء العراقية بيد إيران الإرهاب
وزارة النفط تؤكد على الإقليم العمل بالشفافية وتبادل المعلومات بالنشاط النفطي
صالح يحذر من “التخمة النفطية”وانعكاسها السلبي على الموازنات العراقية
هيئة النزاهة:أكثر من (4) مليارات دولار مجموع الأموال المستردة لعام 2021
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المالكي والصدر وصراع الكتلة الكبرى والخاسر العراق وشعبه
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
التعددية الحزبية في الإقليم ظاهرة ايجابية لتغيير الواقع السياسي
تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
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- متابعات خاصة
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
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مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
الكاظمي لماكرون “هذا أبو الحوائج” ودعوته “مستجابة”
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- اذاعة INN