الحكيم للمالكي:أنت النموذج الأعلى للنزاهة ولاقيمة للعراق بدونك!!

الحكيم للمالكي:أنت النموذج الأعلى للنزاهة ولاقيمة للعراق بدونك!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، على اهمية التواصل بين الكتل السياسية للوصول الى مرحلة الهدوء السياسي والتنافس على اساس البرامج الانتخابية.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لتيار الحكمة اليوم، ان “رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، استقبل اليوم، نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء تطورات المشهد السياسي والامني في العراقِ والمنطقةِ وتحدي بناء الدولة باعتباره ضرورة للحفاظ على الانتصارات التي تحققت”.وشدد الحكيم، بحسب البيان، على اهمية “التواصل بين الكتل السياسية للوصول الى مرحلة الهدوء السياسي والتنافس على اساس البرامج الانتخابية”.وثمن الحكيم المالكي لدوره الفعال في “مكافحة الفساد واستقرار العراق”!.يذكر ان خراب العراق بسبب نفاق وفساد المالكي والحكيم وبقية الادوات الاخرى من سنة المالكي وشيعة ايران.

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