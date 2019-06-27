الحكيم للنجيفي:المعارضة ” دكان كبير”

بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم، مع رئيس تحالف القرار اسامة النجيفي، دور المعارضة السياسية في المرحلة القادمة.وقال الحكيم في بيان ، إنه “استقبل اليوم، رئيس تحالف القرار اسامة النجيفي، واستعرض معه خلال اللقاء مجمل تطورات المشهد السياسي العراقي، كما تم مناقشة دور المعارضة السياسية في المرحلة القادمة”.واضاف أنه “تم التأكيد على أن معارضة تيار الحكمة الوطني معارضة دستورية بناءة تهدف الى تقويم المسار دون استهداف الحكومة”، مبيناً أن “الحكمة ككتلة نيابية ستعمل مع باقي الكتل على تشريع القوانين المهمة خاصة ذات التماس المباشر مع الهم اليومي للمواطن”.وتابع: “وشددنا على ضرورة تقديم الخدمات وجدولتها وان تكون الكهرباء والواقع الصحي والتعليمي على رأس الاولويات كما دعونا للالتزام بالتوقيتات ان كانت توقيتات البرنامج الحكومي او التوقيتات الدستورية”.وعبر الحكيم، عن تقديره لـ”موقف تحالف القرار العراقي الذي اكد تمسكه وتعاونه مع تيار الحكمة الوطني، ووصفه خطوة المعارضة بالشجاعة”، مؤكداً على أهمية التواصل بين القوى السياسية لانضاج الحلول للقضايا الخلافية”.يذكر ان عمار الحكيم من حيتان الفساد ورموزه والشمس لاتغطي بغربال.