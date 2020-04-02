الحكيم والحلبوسي يبحثان “أوضاع ” الفقراء في العراق

الحكيم والحلبوسي يبحثان “أوضاع ” الفقراء في العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الخميس، الكتل السياسية إلى إنهاء الأزمة السياسية الحالية، آخذين بعين الاعتبار الواقع الصحي والاقتصادي للبلاد.وقال الحكيم في بيان، انه “بحثنا خلال استقبالنا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تطورات الواقع الصحي والاقتصادي والسياسي في البلاد وبيّنا في معرض الحديث أهمية تكثيف الجهود وتضافرها باتجاه مواجهة أزمة فيروس كورونا”.واضاف انه “دعونا مجلس النواب إلى اتخاذ ما يترتب عليه كسلطة تشريعية في اتخاذ القرارات التي تدعم المسار الحكومي وخلية الأزمة لمواجهة انتشار هذا الفيروس بشكل اوسع”.وتابع الحكيم “دعونا أيضا إلى معالجة الآثار الاقتصادية التي يعاني منها ذوو الدخل المحدود والعوائل المتعففة والمتقاعدون اثر حظر التجوال وتبعاته”، مطالبا “بتوفير مفردات البطاقة التموينية لثلاثة أشهر على اقل تقدير”.وأكد على ضرورة ان “يأخذ مجلس النواب دوره في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي ينتظرها العراق بسبب انخفاض أسعار النفط”.هذا واكدت اللجنة المالية النيابية اليوم ، أن أي تبرع مالي للفقراء سيسرق من قبل زعماء القوى السياسية .

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