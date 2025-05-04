الحكيم والعامري يؤكدان على الدفاع عن إيران حتى ” الاستشهاد”

الحكيم والعامري يؤكدان على الدفاع عن إيران حتى ” الاستشهاد”
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الأحد، على ضرورة حماية الشيعة والعلويين في سوريا.وقال الحكيم في بيان ، “استقبلنا هادي العامري زعيم منظمة بدر، وكانت تطورات الشأن السياسي في العراق والدفاع عن إيران محور لقائنا.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *