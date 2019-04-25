الحكيم وباريسوف يؤكدان على تعزيز العلاقات بين بغداد وموسكو

الحكيم وباريسوف يؤكدان على تعزيز العلاقات بين بغداد وموسكو
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة  الخارجية، الخميس، بدء الاجتماع الثنائيّ بين وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، ونائب رئيس الوزراء الروسيّ يوريي باريسوف.وذكرت الوزارة في بيان ، ان”  الجانبين بحثا العلاقات الثنائيّة بين بغداد وموسكو، وسُبُل الارتقاء إلى ما يُلبّي طموح الشعبين الصديقين”.وناقش الجانبان بحسب البيان “عدداً من ملفات التعاون المشترك في المجال الاقتصاديّ، وتطوير تكنولوجيا الزراعة، وتسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين، والدبلوماسيّين من كلا البلدين، كما بحثا دعم ملف الطلبة العراقيين،  وتجديد الإقامة، وتطوير الجانب السياحي، والعمل على زيادة الدعم، وتسهيل الرحلات الجوية للسياحة في كلا البلدين.

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