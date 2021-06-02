الحكيم وبلاسخارت يؤكدان على المراقبة الأممية للانتخابات

الحكيم وبلاسخارت يؤكدان على المراقبة الأممية للانتخابات
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس تحالف قوى ألدولة الوطنية عمار الحكيم والأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارات، اليوم الأربعاء، أهمية الرقابة الأممية على الانتخابات المقبلة.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي ، أن “رئيس تحالف قوى ألدولة الوطنية بحث اليوم خلال استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارات ملف الإنتخابات المبكرة ودور الأمم المتحدة فيها فضلاً عن الإلتزام بالقانون وإحترام قرارات القضاء العراقي في فض النزاعات”.وأضاف أن “الحكيم جدد موقفه على أن الإنتخابات المبكرة القادمة مصيرية وستحدد المسار السياسي للمرحلة القادمة”،  مؤكداً على “أهمية المشاركة الواسعة وتحمل الجميع لمسؤولياتهم لإحداث التغيير المنشود وتغليب لغة الإعتدال والوسطية”.وتابع أنه “شدد على الأمن الأنتخابي وتوفير فرص تنافس متكافئة بين الجميع، داعيا الى التصدي للمال السياسي وحملات التسقيط والتشهير “.وبيّن بحسب البيان “أهمية الرقابة الأممية على الإنتخابات وضرورة أن تبقى الرقابة بعيدة عن إنتهاك سيادة العراق أو التدخل في الشؤون الداخلية له”، داعياً “الجميع الى التنافس على أساس البرامج والخطط بعيدا عن أسلوب الكسر و ضرب الناس بعضهم ببعض لتحقيق مكسب إنتخابي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *