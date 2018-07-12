الحكيم وبيك يبحثان تشكيل الحكومة القادمة

الحكيم وبيك يبحثان تشكيل الحكومة القادمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الخميس، خلال لقاءه مساعد وكيل وزير الخارجية الأمريكي ملف تشكيل الحكومة المقبلة.وذكر مكتب الحكيم في بيان ، ان “رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، استقبل، اليوم، مساعد وكيل وزير الخارجية الأمريكي، اندرو بيك ، بحضورِ سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراقِ دوغلاس سيليمان”.واضاف انه “جرى خلال اللقاء بحث مستجداتِ المشهد السياسيّ المحلي والإقليمي، وملفَ تشكيل الحكومة العراقي، باضافة الى مناقشة العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها”.واكد الحكيم بحسب البيان، على “اهمية أن تكونَ الحكومة القادمة حكومة خدمة قادرة على تحقيقِ طموحات أبناء شعبنا في توفيرِ الخدمات وفرص العمل والنهوض بالواقعِ التنموي”، مبينا ان “العراق لديه رغبه في بناءِ علاقاتٍ متوازنة مع جميعِ دول العالم قائمة على أساسِ المصالح المشتركة” .

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