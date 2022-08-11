الحكيم وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان تطورات المشهد السياسي

الحكيم وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان تطورات المشهد السياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الخميس، مع سفير الاتحاد الأوروبي فيلة فاريولا وتداولنا في تطورات المشهد السياسي العراقي.وقال الحكيم في بيان ، انه “استقبلنا سفير الإتحاد الأوروبي فيلة فاريولا وتداولنا في تطورات المشهد السياسي العراقي وتداعيات الأحداث الإقليمية والدولية، وأكدنا أهمية اعتماد الحوار وتغليب مصالح الشعوب لحل الإشكاليات العالقة”.وبين الحكيم “حاجة العراق لإنهاء الأزمة السياسية وتشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل وتحسين الواقع المعيشي، وأكدنا موقفنا من عدم المشاركة بها مع استثمار كل الإمكانات لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين”.وأشار الى “آليات الإصلاح والتغيير والتعديل للنظام السياسي أو أي تفصيلة داخل النظام ، وذكّرنا بأن النظام الحالي جاء نتيجة تضحيات عظيمة قدمها الشعب العراقي بكل أطيافه مما يستوجب اتفاق الجميع على التعديلات والتغييرات”.وعن العلاقة بين العراق والإتحاد الأوربي اكد الحكيم “حاجة العراق لحملة إعمار مشابهة لحمل إعمار أوروبا بعد الحرب، ودعونا لتعاون أكبر وتنويع الفرص بما يخدم الجانبين ويحقق مصالح الشعوب ويحفظ سيادة العراق ووحدة أراضيه”.

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