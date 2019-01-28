الحكيم ومسجدي يؤكدان على أن العراق وإيران جسدان في روح واحدة

الحكيم ومسجدي يؤكدان على أن العراق وإيران جسدان في روح واحدة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، عمار الحكيم، خلال استقباله السفير الايراني لدى العراق إيرج مسجدي، ضرورة دعم حكومة عادل عبد المهدي.وذكر بيان لمكتبه اليوم: ان عمار الحكيم والسفير الإيراني “بحثا مستجدات الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية وسبل تعزيزها واكدنا على اهمية الانطلاق من المشتركات الكثيرة التي تربط البلدين الجارين والشعبين الصديقين”.وجدد عمار الحكيم “رفضه لسياسة العقوبات الاحادية التي تُفرض على ايران” مبينا “انها تعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية والامتثال للشرعية الدولية”.وتابع الحكيم ، ان “العراق شهد عدة متغيرات إيجابية أهمها تشكيل التحالفات العابرة للعناوين الخاصة نحو العنوان الوطني” داعياً الجميع الى “احترام ودعم ارادة العراق”.وختم بالقول، ان “التحدي القادم هو تحدي توفير الخدمات لابناء شعبنا ومكافحة الفساد” مشدداً على “أهمية دعم حكومة عبد المهدي في تنفيذ برنامجها الخدمي الطموح”.

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