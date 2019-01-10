الحكيم ومعصوم :انسداد العملية السياسية تتطلب إلى عامل…لفتحها!

الحكيم ومعصوم :انسداد العملية السياسية تتطلب إلى عامل…لفتحها!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الخميس، مع رئيس الجمهورية السابق فؤاد معصوم سبل إنهاء “الانسداد السياسي في العراق، والمستجدات المحلية والإقليمية.وقال الحكيم، خلال لقائه برئيس الجمهورية السابق فؤاد معصوم “بحثنا مستجدات الوضع السياسي في العراق والمنطقة، واهمية استثمار جميع الامكانات والطاقات لإنهاء الانسداد السياسي في العراق، وضرورة ان تتحمل الكتل السياسية مسؤوليتها في هذا الاتجاه”، بحسب بيان .واضاف “ناقشنا ايضا مستجدات الوضع الاقليمي والدولي حيث جددنا موقفنا الداعم للحوار والذهاب الى الحلول السياسية، وشددنا على محورية العراق في جميع الملفات لما يمتلكه من تجربة وارث تاريخي ومقومات جغرافية وديمغرافية”.وتابع “اشدنا ايضا بالتداول السلمي للسلطة وبالصورة التي قدمها العراق والتي تعتبر نموذجا يحتذى به للمنطقة والعالم”.ودعا الحكيم الى “بذل الجهود لحل جميع الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان عبر الحوار والتنازل للمصلحة العامة واكدنا ان العراق وخيراته للجميع دون استثناء او تمييز”.

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