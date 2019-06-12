الحكيم ونظيره العُماني يبحثان “الوساطة” بين طهران وواشنطن

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، الأربعاء (12 حزيران 2019)، إن لقائه بنظيره العماني، يوسف بن علوي، تطرق الى الأوضاع في فلسطين، والمنطقة بشكل عام.وذكر الحكيم في مؤتمر صحفي مشترك، مع الوزير العماني، عقد في بغداد: “ناقشنا العديد من القضايا التي تخدم مصلحة البلدين، خلال اللقاء، بالإضافة الى القضية الفلسطينية”.وأضاف: “نسعى لتوطيد العلاقات على اعلى مستويات، وسنطرح القضايا التي نالت تفاهمات مشتركة داخل الجامعة العربية لمناقشتها”.ولفت الحكيم إلى أن “العراق وعمان سيوقعان مذكرات تفاهم مشتركة، تتعلق بالجوانب السياسية، وتنسيق المواقف داخل الجامعة العربية، وخارجها”.وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت، الاربعاء (12 حزيران 2019)، وصول وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الى بغداد.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان مقتضب ،إن “وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي وصل الى بغداد”.وتأتي الزيارة، بالدرجة الأساس، لتعضيد الجهود التي تقودها بغداد ومسقط، من أجل احتواء التصعيد الإيراني الأمريكي، الى جانب تداولها للعلاقات الثنائية بين البلدين وفقاً لمصادر.يذكر ان العراق وعُمان هما المعنيان بالوساطة بين طهران وواشنطن ومناقشة القضية الفلسطينية وفق تصريح الحكيم غير دقيق لان عُمان ليس لها دور واضح في هذه القضية بل من اسبقياتها المتأخرة.