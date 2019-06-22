الحكيم ونظيره العُماني يبحثان في مسقط تعزيز العلاقات بين البلدين

بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم إلى سلطنة عُمان،السبت، والتقى بنظيره يوسف بن علوي.وقالت الخارجية في بيان، ان “الجانبين تباحثا في أهمية تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، والارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعبين”.واضاف، ان هذه الزيارة تاتي لإدامة زخم التواصل، والتشاور حول آخر مستجدات المنطقة بما يضمن أمن ومصالح البلدين، ويعزز خطاب الاعتدال، والوسطية”.من جانبه عبر الوزير العماني، وفقا للبيان، عن تثمينه لدور العراق في المنطقة، وسعادته لتطور وتقدم العلاقة بينهما بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين، والجهود المبذولة لحلحلة الأزمات بالمنطقة.