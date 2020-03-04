الحكيم يؤكد على “هيبة الدولة”

الحكيم يؤكد على “هيبة الدولة”
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس تيار الحكمة الوطني، الأربعاء، على ان يكون رئيس الحكومة المقبلة أن قادرا على ترميم الثقة بين الجمهور والواقع السياسي.وقال الحكيم، عقب لقائه فاتح يلدز سفير تركيا في بغداد بحسب بيان لمكتبه ، إن “مشتركات ومصالح كثيرة وعلاقات طيبة تربط العراق مع جارته تركيا أكدنا ضرورة استثمارها وتعزيزها بين البلدين، وبحثنا خلال مستجدات الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة”.وأضاف، أن “يما يتعلق بالوضع العراقي فقد جددنا موقفنا الداعي لحكومة مؤقتة مهمتها التهيئة للانتخابات المبكرة والعمل على استعادة هيبة الدولة وان تدار هذه الحكومة من قبل شخصية مستقلة غير جدلية قادرة على ترميم الثقة بين الجمهور والواقع السياسي”.وتابع الحكيم: “وحول تطورات الاوضاع في المنطقة وخاصة في ادلب السورية فقد دعونا كل الاطراف الى تغليب لغة المنطق واعتماد الحوار لحل الاشكاليات والتنبه لخطورة الارهاب الذي يستغل مثل هكذا ظروف للانتعاش من جديد وشددنا على ضرورة حقن الدماء وعدم اتخاذ خطوات تصعيدية من شأنها أن تعقد الأمور وتبعد الحلول السلمية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *