الحكيم يتعهد للإعلاميين والنشطاء بحمايتهم من الاختطاف والاغتيال دون أن يذكر رقم هاتف الإتصال!!

الحكيم يتعهد للإعلاميين والنشطاء بحمايتهم من الاختطاف والاغتيال دون أن يذكر رقم هاتف الإتصال!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تعهد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيمن الخميس، للإعلاميين والناشطين الذين يعانون الملاحقة والاغتيال بتوفير الحرية لهم.وقال الحكيم، في بيان : “‏ايمانا منا بضرورة ان تبقى الكلمة الحرة محلقة في فضاء الحرية منادية بالحقوق المشروعة، نجدد دعمنا للإعلاميين والناشطين الذين يعانون الملاحقة والاضطهاد والاغتيال”.وأضاف: “ونؤكد اننا سنكون لهم السند والمطالب بتوفير الحرية لهم وتأمين مناخات مناسبة لإسهامهم في ترصين اسس العراق الديمقراطي الجديد”.

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