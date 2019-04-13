الحكيم يتوجه إلى عمان لبحث آليات الاستثمار

الحكيم يتوجه إلى عمان لبحث آليات الاستثمار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- غادر وزير الخارجية محمد الحكيم، اليوم السبت، مع رئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي للبحث في آليات جديدة للاستثمارات التجارية.وقال الحكيم في تغريدة على موقع تويتر، انه “غادر الى عمان مع رئيس هيئة الاستثمار للمشاركة في الاجتماع الرباعي على مستوى وزراء الخارجية بين العراق، الاردن، قبرص ،واليونان للبحث في آليات جديدة للاستثمارات التجارية والسياحية بين تلك البلدان.واضاف، ان ذلك “امتداد طبيعي للعراق لزيادة مساحة الاستثمارات نحو دول البحر الابيض المتوسط”.

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