الحكيم يدعو إلى اشراك الحراك الشعبي في اختيار محافظ البصرة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم، الاثنين، إلى إبعاد منصب محافظ البصرة عن “الصفقات التجارية والاتفاقيات المصلحية” والأجندات الخارجية، مشددا على ضرورة اشراك الحراك الشعبي والعشائر باختيار المحافظ.وقال الحكيم في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، ان “عهد الاصلاح قد حان يجب أن يبدأ من البصرة الفيحاء قبلة العراق الاقتصادية ونخوته الجنوبية، مبيناً ان ” اختيار محافظ للبصرة لا ينبغي أن تحكمه الصفقات التجارة ولا الاتفاقيات المصلحية ولا الكواليس السياسية ولا الأجندات الخارجية”.وأضاف الحكيم، انه ” يجب أن يكون هذا القرار بصريا يشترك في اتخاذه قوى الحراك الشعبي والعشائر المؤثرة والشباب الواعي والجهات المعنية بموجدب الدستور والقانون”