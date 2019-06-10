الحكيم يدعو إلى الاستفادة من التجربة الكردستانية

الحكيم يدعو إلى الاستفادة من التجربة الكردستانية
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تحالف الإصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم، الاثنين، أن العلاقة بين العراق واقليم كردستان أكبر من الحكومات او الشخوص، مشيرا إلى ان علاقة الكرد بهذا الوطن لا يمكن النظر لها من زاوية الاتفاقيات.وقال الحكيم في كلمة القاها عقب اداء رئيس اقليم كردستان نجيرفان البارزاني اليمين القانونية ،إن “علاقة الكرد بهذا الوطن لا يمكن النظر لها من زاوية اتفاقية سيفر او لوزان او الجزائر او غيرها من الاتفاقيات فحسب، ولا يمكن النظر لها من زاوية نظام الحكم”، مؤكدا أن “العلاقة بين كردستان والعراق اكبر من الحكومات او الشخوص”.وأضاف أن “ما شهده اقليم كردستان العراق في السنوات الاخيرة من تقدم وتطور في مجالات عديدة، يُعتبر مثالا حيا يُحسب لحكومة وبرلمان اقليم كردستان، ولطالما اكدنا على ضرورة الاستفادة من التجربة الكردستانية وتعميمها على باقي محافظات عراقنا الحبيب في الوسط والجنوب والغرب”.وشدد الحكيم على أن “تميزنا بوحدتنا وتألقنا بتكاتفنا وأخوتنا في البيت الواحد”، مضيفا بالقول: “الله الله بوحدة إقليم كردستان..والله الله بدماء شهدائنا وتضحياتهم.. والله الله بوحدة العراق وشعبه”.

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