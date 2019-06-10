الحكيم يدعو إلى الاستفادة من التجربة الكردستانية

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صالح:الانتهاء من الحسابات الختامية لموازنات 2013 و14 و15 و16 و17 و18 قريبا!
المالية النيابية:كردستان تستلم رواتب لموظفين يفوق عددهم سكان محافظة المثنى
الاقتصاد النيابية: الحكومة تهدر المال العراقي من أجل أرضاء البارزاني
تقرير فرنسي:إحراق سلة الحبوب الرئيسية في العراق لمنع الاكتفاء الذاتي
مصدر:توجه برلماني لفتح ملفات فساد وفشل حكومة عبد المهدي
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الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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