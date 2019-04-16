الحكيم يدعو الكتل السياسية للدفاع عن إيران

الحكيم يدعو الكتل السياسية للدفاع عن إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت الهيئة السياسية لتحالف الإصلاح والإعمار، الثلاثاء، إلى عقد اجتماع عاجل للرئاسات الثلاث والقيادات السياسية لدراسة التصعيد الأميركي الأخير بشأن إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، فيما دعا الحكومة العراقية للاستمرار بسياسة الحياد الإيجابي.وذكر بيان لمكتب رئيس التحالف عمار الحكيم ، أن “الهيئة السياسية لتحالف الإصلاح والإعمار عقدت، امس الاثنين، اجتماعها الدوري وناقشت عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمالها ، وفي المحور الدولي والإقليمي ناقش المجتمعون التصعيد الأمريكي الأخير ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.وعبر التحالف عن “قلقه ازاء التطورات والتصعيد في الموقف الأمريكي في قضايا القدس و الجولان و الحرس الثوري الإيراني”، داعيا إلى “اجتماع عاجل للرئاسات الثلاث والقيادات السياسية لدراسة تداعيات هذا التصعيد الخطير واتخاذ ما يلزم من مواقف تجاه ذلك”.وحث التحالف الحكومة العراقية على “الاستمرار  بالدفاع عن ايران.

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