الحكيم يدعو تحالف الإصلاح لأخذ دوره البرلماني

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، لرئيس تحالف القرار، اسامة النجيفي، ضرورة اخذ تحالف الإصلاح والإعمار دوره النيابي والإصلاحي في ملف تشكيل الحكومة الجديدة.وذكر بيان لمكتب الحكيم، ان “رئيس تيار الحكمة، استقبل اليوم في مكتبة، رئيس تحالف القرار العراقي، اسامة النجيفي”.وضاف البيان ان “اللقاء بحث تطوراتُ المشهد السياسيّ العراقيّ، والدعوةُ لاستكمالِ الكابينة الوزارية ليتسنى للحكومةِ تنفيذ برنامجها التنمويّ والاقتصادي”.واكد الحكيم بحسب البيان، على “ضرورةِ أنْ يأخذَ تحالف الإصلاح والإعمار دورهُ النيابيّ والإصلاحي، مما يدعو إلى استكمالِ هذا الملف”، مشيرا الى “تشكيل لجان لتوحيد الرؤى والأفكار في المرحلةِ المقبلة، ولاسيما ما يتعلقُ بالتشريعاتِ والرقابةِ ومكافحةِ الفساد”.