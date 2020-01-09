الحكيم يزور عائلة سليماني

الحكيم يزور عائلة سليماني
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بغداد/شبكة أخبار العراق- زار عمار الحكيم مساء أمس الأربعاء عائلة أبن بلده قاسم سليماني في محافظة كرمان الإيرانية لتقديم العزاء لعائلته ،وذكر الحكيم ان سليماني كان بطلا  مغوارا دافع عن مشروع المقاومة الاسلامية حتى استشهاده وهذا رمز فخر وعز ، واكد ان مقتل سليماني اعطى لنا زخما معنويا في مواصلة طريق الإمام خميني وتحقيق مشروعه.

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