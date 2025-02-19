الحكيم يسبق موعد الانتخابات ويحقق اجتماع في جامعة البصرة

الحكيم يسبق موعد الانتخابات ويحقق اجتماع في جامعة البصرة
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 البصرة / شبكة اخبار العراق- لم يستبعد زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، إمكانية تصدير الغاز المصاحب من الحقول العراقية الى الخارج وذلك بعد إيقاف حرق هذه المادة واستثمارها.جاء ذلك خلال زيارته جامعة البصرة على هامش الزيارة التي يجريها للمحافظة اقصى جنوبي البلاد.وقال الحكيم في كلمة ألقاها في الجامعة، إن البصرة في أغلبها أراضي تعود لوزارة النفط مع أنها أراضي زراعية، داعيا الى اعتماد التكنولوجيا الحديثة في الاستخراج ليسمح للناس بممارسة حياتهم ومصالحهم، وتطبيق اتفاقات العقود المبرمة مع الشركات النفطية العاملة بما يتعلق بتشغيل العاطلين عن العمل.وأشار إلى ضرورة ما اسماه “أن يكون العطاء للبصرة متكافئا مع ما تقدمه البصرة للعراق”، مستطردا القول: نُحمّل الجامعة مسؤولية تطوير الصناعة النفطية، وأن ذلك لا يلغي الاعتماد على الاستثمارات الخارجية.

وشدد الحكيم، على أهمية استثمار الغاز وإيقاف الحرق والانتقال بهذه “النعمة” من الحرق إلى الاستثمار وحتى التصدير، مضيفا أن البصرة يمكن أن تكون أيقونة في المنطقة.

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