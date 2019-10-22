الحكيم يطالب بالكشف عن مصير الدكتور ميثم الحلو

الحكيم يطالب بالكشف عن مصير الدكتور ميثم الحلو
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الثلاثاء، بكشف مصير الدكتور ميثم الحلو ومحاسبة خاطفيه وتطمين اسرته.وقال الحكيم في تغريدة له على تويتر، إن “ظاهرة تغييب واختطاف المواطنين سيما الشخصيات المهمة والنخبوية يعد استهانة صريحة واستخفافا كبيرا بهيبة الدولة وقدرتها على حفظ الامن وفرض سلطة القانون في المجتمع،  فلقد مر اسبوعان ومصير الدكتور ميثم الحلو احد ابرز المتخصصين النادرين في طب الامراض الجلدية ما يزال مجهولا بعد اختطافه من قبل جهة مسلحة مجهولة من امام عيادته في العاصمة بغداد”.وطالب الحكيم، الجهات المسؤولة بـ”كشف مصير الدكتور الحلو ومحاسبة خاطفيه وتطمين اسرته ومتعلقيه”.واختتم تغريدته بهاشتاك “#الحرية_للدكتور_ميثم_الحلو”.

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